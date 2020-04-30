شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت القصيم ترتفع 99% خلال الربع الأول لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت القصيم، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 98.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 111.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 56 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 129.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 57.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة، بالإضافة إلى الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية طويلة الأجل.

وتراجعت الإيرادات إلى 261.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 153.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 199% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، لتًسجل صافي أرباح بلغ 360.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 120.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة إلى مسموحات مبيعات تم ردها في نهاية العام، ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.