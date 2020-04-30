شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح زين السعودية تتراجع 19% خلال الربع الأول لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الإتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 18.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 105 مليون ريال مقابل أرباح 129 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 357 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 382 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 2.6% بقيمة 55 مليون ريال الناتجة عن انخفاض الطلب على منتجات وخدمات الشركة ذات الهامش المنخفض مثل باقات الزوار وبيع الهواتف الذكية.

وفي المُقابل، ارتفعت النفقات التشغيلية بمبلغ 5 مليون ريال، وارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 4 مليون ريال، كما ارتفع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 9.5 مليون ريال نتيجة لاستثمار النفقات الرأسمالية. وأخيراً ارتفعت الزكاة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي.

وتراجعت الإيرادات إلى 2 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 2.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 131 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2019، مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.