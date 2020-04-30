شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعمق مكاسبه مرتفعاً بأكثر من 17% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل حاد على الرغم من التوقعات السلبية بشأن الطلب العالمي خلال العام الجاري.



وتوقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم انخفاض الطلب العالمي على النفط بنسبة 9% عام 2020، كما توقعت شركة بحثية انخفاض إيرادات شركات الطاقة هذا العام بنسبة 40%.



ويواصل الخام مكاسبه في ظل التوقعات بإعادة فتح الاقتصادات العالمية بشكل تدريجي وانتعاش الطلب مرة أخرى مع تخفيف قيود السفر الأمر الذي يعني زيادة الطلب على البنزين.

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يأتي ذلك قبيل دخول اتفاق "أوبك+" بمشاركة المنظمة زمنتجين مستقلين حيز التنفيذ بداية من الغد حيث يتم بموجبه خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً لمدة شهرين.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سعر ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 17.6% إلى 17.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 18.6 دولار وأقل سعر عند 15.4 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 12.2% إلى 25.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 25.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 22.8 دولار.