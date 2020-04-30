شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات حكومية سلبيةة فضلا عن المخاوف بشان ازمة فيروس "كورونا".



وتستعد العديد من الدول حول العالم لتخفيف القيود على مواطنيها وتيسير قواعد التباعد الاجتماعي مع إعادة فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي.



ويخشى مراقبون من تفاقمم أزمة فيروس كورونا بعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الصحي لا سيما أن إحدى المدن البرازيلية سجلت قفز قوية في عدد الإصابات بالفيروس بعد تخفيف تلك القواعد.

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وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي استقر على نحو سلبي خلال فبراير/شباط بينما توقع محللون نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في ذلك الشهر.



هذا، ووقع الدولار الكندي تحت وطأة الضغوط على الرغم من ارتباطه بتحركات النفط الذي انتعش اليوم بشكل قوي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7178ن وسجل أعلى سعر عند 0.7224 وأقل سعر عند 0.7167.