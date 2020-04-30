شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع بنحو 4% عقب تحقيق أرباح فصلية مفاجئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الخميس عقب إعلان شركة السيارات الكهربائية تحقيق أرباح فصلية على عكس توقعات المحللين في الربع السنوي الأول.



وأعلنت "تسلا" تسجيل أرباح فصلية بحوالي 16 مليون دولار (ما يعادل 9 سنتات للسهم) في الربع الأول مقارنة بخسائر سجلتها الشركة بنحو 2.90 دولار لللسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

Advertisements



وعند استثناء بعض المواد المكررة، بلغت أرباح "تسلا" 1.24 دولار للسهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 مقارنة بتوقعات محللين بتسجيل خسائر عند 28 سنتا للسهم.



وبلغت إيرادات "تسلا" 5.99 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بـ4.5 مليار دولار قبل عام، بينما تقوع محللون تحقيق إيرادات بنحو 6.1 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 15:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.8% إلى 830 دولارا، وسجل أعلى سعر اليوم عند 869.8 دولار وأقل سعر عند 811.9 دولار، وسجل السهم مكاسب بنسبة 2305 خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، كما ارتتفع بنسبة 36% في الربع الأول.