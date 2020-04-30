شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يقفز بأكثر من 5% رغم تحقيق أرباح فصلية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صدور نتائج أعمال الشركة والتي سجلت أرباحا أقل من التوقعات في الربع الأول.



وكشفت "فيسبوك" عن تحقيق أرباح فصلية قدرها 4.9 مليار دولار أو ما يعادل 1.71 دولار للسهم من 2.43 مليار دولار أو ما يعادل 85 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2019، في حين توقع محللون تسجيل أرباح عند 1.74 دولار للسهم.

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وارتفعت إيرادات شركة التواصل الاجتماعي بنسبة 17% إلى 17.74 مليار دولار خلال الربع الأول مقارنة بـ15.08 مليار دولار قبل عام، وتوقع محللون تحقيق إيرادات بنحو 17.33 مليار دولار.



وبلغ متوسط العدد الشهري لمستخدمي "فيسبوك" في الربع الأول 2.6 مليار مستخدم بزيادة نسبتها 10% من 2.38 مليار مستخدم جذبتهم الشركة في نفس الفترة من العام الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "فيسبوك" بحلول الساعة 15:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.7% إلى 205.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 209.6 دولار وأقل سعر عند 202.1 دولار.