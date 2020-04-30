شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة عقب بيانات حكومية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في اعقاب صدور بيانات حكومية سلبية في سوق العمل، وذلك رغم تصريحات الاحتياطي الاتحادي أمس.



وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير وتعهد بتنفيذ كافة ما يلزم من إجراءات واستغلال كافة ما بحوزته من وسائل لدعم الاقتصاد.

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وأوضح رءئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم اول" بأن البنك سيواصل شراء السندات والأوراق المالية كلما لزم الأمر، كما أنه سيثبت الفائدة قرب الصفر إلى حين الوصول إلى وتيرة التوظيف القصوى وتحقيق الاستقرار في الأسعار.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى 30.3 مليون خلال شهر ونصف الشهر فقط بسبب أزمة "كورونا"، وشفت بيانات أيضا عن انخفاض الإنفاق الشخصي الأمريكي بنسبة 7.5% في مارس/آذارن وهي وتيرة الانخفاض الأكبر على الإطلاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 24433 نقطة، وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 2921 نقطة، بينما استقر "ناسداك" عند 8913 نقطة.