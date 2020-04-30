شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض رغم التفاؤل بشأن إعادة فتح اقتصادات عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من تفاؤؤل المستثمرين بشأن إعادة فتح اقتصادات عالمية الأمر الذي يعزز أنشطة صناعية يستخدم فيها المعدن.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن المزيد والمزيد من الولايات كشفت عن خطط لإعادة فتح اقتصاداتتها بشكل سريع وآمن.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس تثبيت الفائدة والتعهد بإبقائها قرب الصفر دون تغيير مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد وانتشاله من عثرة "كورونا".

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يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات الممتحدة التي تعد الأعلى من حيث عدد الإصابات.



وساد تفاؤل في الأسواق أيضا بعد إعلان شركة "جيلياد ساينسيز" نتائج مبشرة للغاية من التجارب السريرية التي أجرتها بعقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، اننخفضت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 2.34 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.39 دولار وأقل سعر عند 2.34 دولار.