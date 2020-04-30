البنك المركزي الأوروبي "مستعد" لتعزيز حجم خطته الطارئة في مواجهة تداعيات كوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أبقى البنك المركزي الأوروبي الخميس على أسعار الفائدة الرئيسة، معربا عن "الاستعداد" لتعزيز عملياته الشرائية الضخمة للديون التي أقرّت في آذار/مارس بهدف تخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي كوفيد-19.

وبعد سلسلة قرارات اعتمدتها في غضون أسابيع في مواجهة الأزمة المزدوجة، الصحية والاقتصادية، أدخلت هذه المؤسسة مرونة على عمليات تمويلها المخصصة للمصارف، وبشروط استثنائية من أجل تحفيز عمليات توزيع الاعتمادات.