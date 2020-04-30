شكرا لقرائتكم خبر عن المصفى العام: انتهاء أعمال تصفية شركة النيل الكبريت منذ 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت كافة أعمال تصفية شركة النيل الكبريت والمساكن الجاهزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك بعد نحو 20 سنة، إلا أن أراضى الشركة البالغة نحو 76 ألف متر والتى تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار جنيه ما تزال محلك سر نتيجة الإجراءات الإدارية التى تحول دون بيعها.

ويشير طلعت أبو النصر المصفى العام لشركة النيل للكبريت لـ"الخليج 365"، أن كافة أعمال التصفية المتعلقة ببيع بعض الأصول المنقولة وبقايا المصانع والمعدات تم الانتهاء منها فى 30 سبتمبر الماضى، موضحا أن المبيعات لم تف بما على الشركة من مديونيات أبرزها نحو 140 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتى كانت تقرض شركة النيل للوفاء بما عليها من التزامات بجانب دفع قيمة المعاش المبكر للعاملين .

Advertisements

وأضاف أن الجمعية العامة لشركة النيل للكبريت حولت ملكية الأراضى لصالح الشركة القابضة للوفاء بالديون ولصالح التصفية، موضحا أن الشركة تمتلك قطعة أرض مساحتها نحو 56 ألف متر على محور المحمودية يبلغ متوسط سعر المتر حاليا فيها نحو 25 ألف جنيه، مقابل 10 آلاف جنيه للمتر قبل محور المحمودية، والذى ساهم فى طفرة بأسعار الأراضى.

وأشار أن هناك أيضا 20 ألف متر على محور قناة السويس بمنطقة المنشية قيمتها عالية، لم يتم بيعها أيضا، مما يتطلب بالفعل بيعها بعيدا عن الروتين والتعقيدات الإدارية للوفاء بما علي الشركة من ديون، موضحا أن الملف تتولاه حاليا الشركة القابضة بعد شطب شركة النيل للكبريت من سجل الشركات وإنهاء أعمال التصفية تماما.