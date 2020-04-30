شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض سعر البصل والباذنجان والطماطم تبدأ من 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 30-4 - 2020، ختام الاسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، استقرارا، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.8-2.5 جنيه، بينما أسعار البطاطس بين 1.5 - 2.5 جنيهات، وأسعار الفاصوليا لتتراوح بين 3-6.5 جنيهات وسعر كيلو البصل ليتراوح بين 2.5-7 جنيهات مقابل 3-8 جنيهات، فيما انخفض الباذنجان البلدى 2.5-3.5-مقابل 3.5-5 جنيها، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 2.25-3.5 مقابل 3.5-5 جنيهات، فيما سجلت الكوسة لتتراوح بيت 3-5 جنيهات، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيهات، والبسلة لتتراوح بين 4-6 جنيهات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

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وأكد النجيب أن السوق يعمل بكامل طاقته بالرغم من الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.