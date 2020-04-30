شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان والبوتان عند 340 دولارا للطن فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الخميس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مايو عند 340 دولارا للطن، ارتفاعا من 230 دولارا في ابريل. وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر مايو عند 340 دولارا للطن أيضا، ارتفاعا من سعره في الشهر السابق البالغ 240 دولارا للطن. الأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

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