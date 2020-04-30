شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية أسوأ من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 25 نيسان/أبريل بمقدار 3.839 مليون ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 3.500 مليون ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت 4.442 مليون المعدلة بالزيادة من 4.427 مليون.

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