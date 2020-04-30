شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وبعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا ،يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 99.40 نقطة الأدنى فى أسبوعين ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.48 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.73 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد تطورات إيجابية عن أحد العقارات المرشحة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

قالت شركات جلياد الأمريكية لصناعة الدواء إن عقارها التجريبي المضاد للفيروسات "رمدسيفير" ساعد على تحسن الأعراض فى مرضي كوفيد 19 الذين تلقوا العلاج مبكرا.

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فى ختام اجتماعه الدوري ،وتماشيا مع معظم التوقعات ، أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق ما بين الصفر و 0.25% ، وتعهد باتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي يبذل كل فى ما وسعه لمساعدة الأسر والشركات الأمريكية فى مواجهة الأزمة الصحية ،وأضاف أن جائحة كورونا قد تهدد النمو الاقتصادي فى البلاد لعام أخر ،وأكد على استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق تعافي بأقوى ما يمكن.

وبهدف إعادة تقييم مدي تفاقم أضرار سوق العمل فى الولايات المتحدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية ،المزيد من البيانات السلبية تعكس تدهور أوضاع العمالة ،وتضغط على المسؤولين لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 3,500 مليون فى الأسبوع المنتهي 25 نيسان/أبريل من 4.427 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدي غلق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام 26.5 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،فمن المرجح أن يرتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 16% فى نيسان/أبريل الجاري.