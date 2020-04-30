شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يعاود الارتفاع – تحليل – 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أمازون (AMAZON) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 58.63 نقطة ليستقر عند سعر 2,372.71 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل ذو درجة انحدار كبيرة نسبياً، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات لاسهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا الى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,275.14، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2,459.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد