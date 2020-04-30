شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.33% بما يعادل -1.85 نقطة ليستقر عند سعر 53.66 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 52.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه