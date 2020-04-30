شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يستعيد تعافيه – تحليل – 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.99% بما يعادل9.30 نقطة ليستقر عند سعر 320.00 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 328.35، ليستهدف مستوى المقاومة 363.05.

Advertisements

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد