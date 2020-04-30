شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 38.95، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.21 نقطة ليستقر عند سعر 38.12 دولار، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 38.95، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 40.95.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر فايزر يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 30-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.