شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 38.95، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.21 نقطة ليستقر عند سعر 38.12 دولار، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 38.95، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 40.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد