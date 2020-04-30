شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل – 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.28% بما يعادل 0.68 نقطة ليستقر عند سعر 53.88 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 55.85، طيلة ثبات الدعم 51.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد