أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان والبوتان عند 340 دولارا للطن في مايو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أرامكو السعودية

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الخميس إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مايو أيار عند 340 دولارا للطن، ارتفاعا من 230 دولارا في ابريل نيسان.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر مايو أيار عند 340 دولارا للطن أيضا، ارتفاعا من سعره في الشهر السابق البالغ 240 دولارا للطن.

الأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.