"التضامن" تعلن جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو





أعلنت نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، عن إجراء تعديل على خطة صرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

وأوضحت القباج أن أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات في يوم الأحد 3 مايو، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية “ATM” اعتباراً من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو بدون حد أقصى.

وأكدت القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالي:

جدول الصرف

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– أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو.

-فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام ” الثلاثاء والأربعاء” الموافق (5-6) من شهر مايو.

-اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس والسبت 7 – 9 مايو.

– فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.