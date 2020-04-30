شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات "ميشلان" الفرنسية فى الربع الأول من العام الجارى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مبيعات شركة ميشلان الفرنسية المتخصصة فى صناعة إطارات السيارت خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 8.3% أى بما يعادل 5.33 مليار يورو، مقابل 5.81 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الأزمة التى يمر بها العالم اجمع من انتار فيروس كورونا المستجد.



وتراجعت إيرادات قطاع المنتجات المتخصصة والتوزيع المرتبط به بنسبة 6.9% إلى 1.37 مليار يورو.وتراجعت إيرادات قطاع السيارات والتوزيع المرتبط به بنسبة 6.9% إلى 2.60 مليار يورو، في حين تراجعت إيرادات قطاع النقل والتوزيع المرتبط به بنسبة 12.3% إلى 1.36 مليار يورو.



وتراجع حجم سوق إطارات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة بنسبة 15% بعد تعليق إنتاج السيارات، والتزام المستهلكين منازلهم بسبب المخاوف من الإصابة بالفيروس. وتراجع سوق إطارات الشاحنات بنسبة 17% سنوياً خلال الربع الأول من العام الحالي.كان الطلب العالمي على الإطارات قد تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري؛ بسبب إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، مما أثر على مختلف مجالات عمل الشركة.

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وكانت الشركة الفرنسية المصنعة للإطارات المطاطية "ميشلان"، قد اعلنت النهاية العام الماضى، عزمها إغلاق مصنعها فى مدينة "لاروش سوريون" الواقعة غرب فرنسا وذلك بحلول عام 2020.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، أن شركة "ميشلان" والتى يعمل فيها 619 موظفا، مهددة منذ عدة أسابيع بسبب صعوبات السوق والمنافسة المتفاقمة.

وتعد "ميشلان" الثانية عالميا فى قطاع صناعة الإطارات المطاطية، وتشتهر بشعارها المتمثل فى الرجل ذى القوام المطاطى (بيبندوم).