شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تختتم تعاملات إبريل بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر إبريل، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 202 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 571.443 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 319.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.037 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.1 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.88%، والعرب على 5.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.19% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.80%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 27.6 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 105.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 160.9 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10554 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12260 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4049 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 1225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1134 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 709 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.