شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام لعمال الشركات: نقدر جهودكم ودوركم رئيسى فى التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالتهنئة لعمال الشركات التابعة للوزارة وكافة العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذى يوافق الأول من مايو كل عام.

وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن تقديره واحترامه لما يبذله العمال الأوفياء من جهود لبناء وطنهم والمساهمة في مسيرة التنمية وتطوير الشركات التابعة للوزارة والحرص على استمرار عجلة الإنتاج خاصة في ظل الظروف الراهنة التى يواجهها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا.

كما أكد أن خطة الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة لن تكتمل الإ بجهود العاملين الشرفاء المحبين لوطنهم، والتي تتضمن أيضا تأهيل العاملين وتحسين مهاراتهم.

ودعا الوزير، فى تهنئته بمناسبة عيد العمال، كل العاملين بالقطاع إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء، لدعم جهود الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات والعاملين.

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ومن جانب آخر عبرت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي، عن أصدق تهانيها لعمال مصر الأوفياء، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيدهم.

وقالت في تصريحات لها، اليوم، إن عيد العمال الذي نحتفل به اليوم هو تعبير عن حق السواعد القوية في التكريم والتتويج؛ لأن عمال مصر لم يتوقفوا لحظة عن العطاء والتضحية وبذل الجهد والعرق.

وأشارت الدكتورة حنان طاهر إلى أن عيد العمال يعد فرصة طيبة لنؤكد مكانة العمل والعمال في عقولنا وقلوبنا، وفرصة لنقول لكل واحد منهم: "سلمت أيديكم، وإن مصر وقيادتها السياسية تثمن غاليًا كفاحكم من أجل رفعة شأن الوطن، وإبقاء رايته عالية خفاقة".

وأكدت أن العمال نالوا مكتسبات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤمن بقيمة العمل والعمال، وأهمية دورهم في دفع عجلة الإنتاج، وتسريع التنمية؛ ذلك أن العمل سيبقى على الدوام أحد أهم الركائز الرئيسة في بناء حضارة أمتنا، وتشييد أسس نهضتها التي تقوم على سواعد المخلصين والمجتهدين من أبناء مصر.

وأعربت عن خالص أمنياتها بنجاح المسيرة الوطنية، لتبقى مصر منارة لا تُبارى للنهضة والتقدم والرقي وهداية الإنسانية جمعاء.