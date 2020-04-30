شكرا لقرائتكم خبر عن الأنابيب السعودية تتحول للخسارة وتتكبد 17.8 مليون ريال بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية لأنابيب الصلب، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 17.8 مليون ريال مقابل أرباح 0.32 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 18.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الأول إلى الزيادة في المصاريف الإدارية التي بلغت 18.8 مليون ريال مقارنة بـ 7.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في الربع الأول من عام 2020.

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كذلك انخفضت حصة الشركة في صافي أرباح الشركة الزميلة (العالمية للأنابيب) إلى 0.04 مليون ريال مقارنة بـ 3.1 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وانخفضت الإيرادات إلى 122.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 195.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 26.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 168.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الخسائر خلال العام 2019 إلى عدم تكبد خسائر إنخفاض في القيمة في الشركة التابعة (تي إس إم العربية) للعام الحالي مقارنة بتسجيل خسائر إنخفاض في القيمة بلغت 51.9 مليون ريال سعودي خلال 2018.

كذلك سجلت الشركة منافع ضريبية للعام الحالي قدرها 13.5 مليون ريال مقارنة بزكاة وضريبة دخل محملة بلغت 2.3 مليون ريال العام 2018.