شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن من اختراق مستوى 16.65 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 19.05 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن كسر 16.65 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مستوى 14.25 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 19.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد