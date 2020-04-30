شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6550، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستوى 0.6685 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.6407.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6480 والمقاومة 0.6630

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد