شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 26.00 واختراقه ليستقر فوقه الآن، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة لتستهدف مستوى 27.90 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 23.66.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد