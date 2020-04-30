شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الفضة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 15.08، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد