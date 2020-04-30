شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح، مستقراً فوق المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1678.45، بانتظار اختراق مستوى 1732.50 لتأكيد اندفاع السعر نحو أهدافنا الإيجابية التي تتواجد عند 1747.43 وتمتد إلى 1780.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد