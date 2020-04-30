شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة الآن ليختبر المقاومة المحورية 1.2515، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.2400، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن استمرار الميل الصاعد واختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر إلى 1.2777 كمحطة رئيسية تالية، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر للانخفاض نحو 1.2304 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2350 والمقاومة 1.2570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير