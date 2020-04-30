شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار لاختبار المقاومة 1.0885، ليقدّم إشارات على محاولة تفعيل نموذج الرأس والكتفين المقلوب، لكننا بحاجة لاختراق مؤكد لهذا المستوى لتفعيل السيناريو الإيجابي الذي يستهدف مناطق 1.0966 ثم 1.1067.
لذلك، سنبقى على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق 1.0885 أو كسر الدعم 1.0840 لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مع التذكير بأن كسر هذا الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0970
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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