شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم فى أوروبا تتخلي عن ذروة 7 أسابيع قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الأربع جلسات الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات البيع لجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع السياسة النقدية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 347.21 نقطة.

تحققت تلك المكاسب القوية ،بفضل صعود واسع لأسهم قطاعي البنوك والطاقة ، و تطورات إيجابية عن علاج محتمل لمرض كوفيد-19.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، لينزل من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2% ، ضمن عمليات تصحيح بعد مكاسب قوية خلال الجلسات الأخيرة.

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يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسات النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى المنطقة الموحدة ، خاصة تزايد مخاطر تفشي فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأنشطة الاقتصادية فى أوروبا.

وتشير معظم التوقعات إلى قيام المركزي الأوروبي بتوسيع مشتريات الديون لتشمل السندات غير المرغوب فيها ،مع اتخاذ خطوات أخرى لتخفيف الظروف القاتمة فى أسواق الائتمان.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 2.6% ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، بعد تطورات إيجابية عن عقار رمدسيفير المحتمل لعلاجي مصابي فيروس كورونا المستجد.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.6% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس أكثر من 0.4% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.