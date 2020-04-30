شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ عام 2012 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وأسعار الذهب بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ عام 2012 ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بسبب التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،وانهيار أسعار النفط العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,721.73$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,712.29$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,708.67$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعد انتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،وبعد بيانات شديدة القاتمة عن نمو الاقتصاد الأمريكي.

فى ختام اجتماعه الدوري ،وتماشيا مع معظم التوقعات ، أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق ما بين الصفر و 0.25% ، وتعهد باتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي يبذل كل فى ما وسعه لمساعدة الأسر والشركات الأمريكية فى مواجهة الأزمة الصحية ،وأضاف أن جائحة كورونا قد تهدد النمو الاقتصادي فى البلاد لعام أخر ،وأكد على استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق تعافي بأقوى ما يمكن.

وعلى صعيد تعاملات نيسان/أبريل ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بأكثر من 9% ،بصدد تحقيق أول مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ كانون الثاني/يناير 2012 ، بفضل العمليات الواسعة لشراء المعدن كملاذ آمن.

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وسجلت أسعار الذهب يوم 14 نيسان/أبريل الجاري ،أعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات عند 1,747.43$ للأونصة ،بسبب تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي بسبب " الإغلاق الكبير" على حسب وصف صندوق النقد الدولي.

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بمعدل 3% خلال عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي أن ينمو بمعدل 3.3% ،فى انهيار مذهل للأنشطة الصناعية والخدمية بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، اتخذت البنوك المركزية العالمية العديد من إجراءات التحفيز النقدي ،الأمر الذي دفع المستثمرين إلى زيادة عمليات التحوط من تأثير تلك الإجراءات على قيمة العملة والتضخم.

ودعم مكاسب المعدن الثمين أيضا خلال هذا الشهر ، انهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية ، ولا سيما النفط الخام الأمريكي "تسليم مايو".

فقد الخام الأمريكي "عقود مايو " يوم الاثنين 20 نيسان/أبريل نسبة 318% ،بأكبر خسارة يومية فى التاريخ ، مسجلا أدنى مستوي على الإطلاق عند سالب 40.32$ للبرميل ،بسبب قرب انتهاء أجل عقود مايو ،وامتلاء مستودعات التخزين لدى المنتجين ،والسعي وراء للتخلص من الكميات الزائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1056.50 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.