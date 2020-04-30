تيسلا تخالف التوقعات وتحقق أرباحا خلال الربع الأول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تيسلا

أنهت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا الربع الأول من العام الحالي بتحقيق أرباح رغم جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأعلنت الشركة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء تحقيق أرباح قدرها 16 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون تسجيل خسائر.

في الوقت نفسه واصلت الشركة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك زيادة مبيعاتها للربع الثالث على التوالي لتصل إلى حوالي 6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام. وكانت الشركة قد سجلت خسائر قدرها 702 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

ولم تنشر الشركة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، مشيرة إلى حالة الغموض الناجمة عن جائحة كورونا والتي تجعل التنبؤ بالنتائج أمرا صعبا. وذكرت الشركة أنها ستنشر توقعاتها المعدلة مع نتائج الربع الثاني من العام الحالي.

كانت الشركة قد اضطرت إلى إغلاق مصانعها الرئيسية في شنغهاي بالصين ومدينة فريمونت في الولايات المتحدة بعد ضغوط حكومية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتستهدف تيسلا تسليم أكثر من 500 ألف سيارة خلال العام الحالي مقابل 5ر367 ألف سيارة في العام الماضي. ومازالت الشركة تعتقد انه في مقدورها تحقيق الرقم المستهدف، رغم تضرر سلسلة إمدادات مستلزمات الإنتاج العالمية بسبب الجائحة.

وارتفع سعر سهم تيسلا في ختام تعاملات أمس بأكثر من 10%.

كانت تيسلا قد أعلنت في مطلع الشهر الحالي تسليم سيارات أكثر من المتوقع. وسلمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حوالي 5ر88 ألف سيارة بزيادة نسبتها 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إنتاج الشركة خلال الربع الأول من العام حوالي 102672 سيارة.