ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 752 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس، ارتفاعاً جديدا بقيمة 7 جنيهات، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة 752 جنيها للجرام، وهو مستوى مرتفع جدا يؤدي إلى استمرار هبوط المبيعات.

وانتعش سوق الذهب بعد خسائر، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ”الدعم الهائل الذي نتلقاه من مجلس الاحتياطي يعزز التوجه العام المساند للذهب... الذهب سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي.“



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 644 جنيها للجرام.

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عيار 21 سجل 752 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6019 جنيها.

أوقية الذهب 1719 دولار.