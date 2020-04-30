شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار المنتجات يهبط بأرباح بتروكيم 73.3% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 73.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 50 مليون ريال مقابل أرباح 187 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 125 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 376 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى الانخفاض في اسعار منتجات الشركة بشكل أساسي، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض الإيرادات الأخرى. وذلك بالرغم من التحسن في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

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وتراجعت الإيرادات إلى 1.5 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 131 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2019، مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى انخفاض في أسعار منتجات الشركة خلال الربع الحالي، والى انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع الزكاة، وذلك بالرغم من التحسن في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 673 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2018، بنسبة تراحع بلغت 42.2%.