شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سبكيم تُقر شراء 10% من أسهمها بحد أقصى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لـ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 73,126,989 سهماً من أسهمها أو ما يعادل 9.97% من أسهمها البالغ عددها 733.3 مليون سهم، على أن يتم تخصيصها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الخميس، إن الجمعية صدقت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019 بإجمالي مبلغ وقدره 439.999 مليون ريال، أي ما يُعادل 60 هلله للسهم الواحد بما يمثل 6% من رأس المال.

هذا وفوضت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أولية (ربع/نصف) سنوية عن العام المالي 2020.

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ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 4.1 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

كذلك صدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة، وأبرت الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 299.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 583 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض إيرادات المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كنتيجة لانخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في مصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع خلات الفينيل الأحادي ومصنع أول أكسيد الكربون بسبب الصيانة المجدولة.