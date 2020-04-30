شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية تتحول لتكبد الخسائر بالربع الأول بسبب خسائر المشاريع المُدارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 174 مليون ريال مقابل أرباح 178 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 73 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 454 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الأول إلى تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر خلال الربع الأول بلغت 189 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 91 مليون ريال للربع المماثل من العام 2019، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

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كذلك انخفضت حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 24 مليون ريال مقابل 89 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت الإيرادات إلى 1.5 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 62 مليون ريال في الربع الرابع 2019 مقابل أرباح بلغت 26 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى انخفاض حصة المجموعة في خسائر المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 11 مليون ريال نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع (SCP) التي تمت خلال الربع الرابع من العام الحالي، مقابل خسائر بمبلغ 88 مليون ريال للربع المماثل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 605 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 865 مليون ريال في العام 2018، بنسبة تراحع بلغت 30.1%.