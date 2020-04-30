شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح حلواني إخوان ترتفع 450% للنمو في المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة حلواني إخوان، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 450.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 30.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 41.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 16.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى النمو في مبيعات الشركة في كلا من المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية نتيجة اعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التحسن في المزيج البيعي و ذلك بالتركيز على المنتجات الاكثر ربحية.

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كذلك انخفضت مصاريف التمويل نتيجة انخفاض إجمالي القروض بمبلغ 71 مليون ريال وكذلك انخفاض تكلفة الإقراض.

وارتفعت الإيرادات إلى 285 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 238.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 43.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 49.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 83.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية والشركة التابعة في مصر وذلك للحفاظ على الحصة السوقية للشركة في ظل المنافسة وتأثير تطبيق المعيار رقم 15.