شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية صافولا تُقر توزيع 160 مليون ريال عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لـ مجموعة صافولا، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافق على توزيع أرباح عن العام المالي 2019، بقيمة 160.2 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الخميس ، إن الأرباح سيتم توزيعها بما يُعادل 0.30 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3% إلى قيمة السهم الاسمية.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 2.150 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

كذلك صدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 137.3 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 526 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية، ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، انخفاض المصاريف التشغيلية بسبب انخفاض خسائر الهبوط في القيمة، وانخفاض صافي تكلفة التمويل والزكاة وضريبة الدخل.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 475.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 520.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

واليوم أعلنت صافولا عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 172.8 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.