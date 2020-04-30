شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح صافولا تتضاعف أكثر من 25 مرة بالربع الأول 2020 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة صافولا، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 2642% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 172.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 408.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 205.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى الزيادة في إجمالي الربح والتي تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع المبيعات وهوامش الربح في قطاعي الأغذية والتجزئة، بالإضافة إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة. فضلاً عن انخفاض المصاريف التشغيلية.

وارتفعت الإيرادات إلى 6.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 5.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

الجدير بالذكر أن صافولا تمتلك 34.52% من شركة المراعي والتي حققت أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 383 مليون ريال أي أن نصيب صافولا بها يبلغ 132.2 مليون ريال، وهي أكثر من ثلثي الأرباح التي حققتها صافولا بالربع الأول.



وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 475.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 520.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.