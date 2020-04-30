شكرا لقرائتكم خبر عن سالك السعودية: لا نواجه مشاكل مؤثرة في الإمدادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سليمان الرميح، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" أن الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لا تواجه مشاكل مؤثرة في الإمدادات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن جائحة كورونا وتداعياتها تسببت في بعض الآثار التي لا ترتقي إلى مستوى أزمة، في بعض الدول التي تستثمر فيها الشركة بقطاعات الزراعة، نظراً لإجراءات الحجر المنزلي، وتفشي الأوبئة.

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وقال إن التأثير محدود للجائحة علينا حتى الوقت الحالي، والمشاكل في سلاسل الإمداد تواجهنا داخل الدول عبر عملية الحجر الصحي، "إلا أن سلاسل الإمداد سلسة في الوقت الحالي، وإلى حد ما هناك تأثر طفيف ولا يرتقي إلى مستوى أزمة".

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد اشترت أول شحنة قمح من مستثمر سعودي من خارج المملكة، بحوالي 60 ألف طن من القمح الأوكراني من "سالك".

وتأسست "سالك" وهي ذراع الاستثمار الزراعي لصندوق الثروة السعودي، في العام 2011 لتأمين إمدادات غذائية للمملكة من خلال إنتاج ضخم واستثمارات في الخارج.