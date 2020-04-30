شكرا لقرائتكم خبر عن "بورصة البحرين" تحدد الأحد المقبل موعدا لإجازة رسمية بمناسبة عيد العمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين للوسطاء والمتعاملين أنه بمناسبة يوم العمال لعام 2020، سوف تعطل البورصة رسمياً يوم الأحد الموافق 3 مايو 2020.

وأشارت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها سوف تعاود العمل يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020.

يشار إلى أن بورصة البحرين أعلنت في منتصف الشهر الماضي عن إغلاق قاعة التداول أمام العامة مؤقتاً كإجراء احترازي حتى إشعار آخر وذلك في إطار جهود حكومة مملكة البحرين المبذولة لمكافحة تفشي فايروس كورونا (COVID 19). Advertisements وأشار بيان البورصة على موقعها الإلكتروني إلى أن الإغلاق المؤقت لقاعة التداول لن يؤثر على عمليات التداول حيث ستتواصل بشكل اعتيادي. لافتا إلى أنها تقوم بتوفير مجموعة من قنوات التداول التقليدية عبر الوسطاء المرخصين وعدد من القنوات الرقمية عبر المؤسسات المصرفية والبنوك المشاركة في منصة Bahrain Trade . وقالت البورصة إنه يمكن للمستثمرين إتمام عمليات الدفع المالي إلكترونيا عبر منصة فواتير، ومتابعة آخر مستجدات السوق عبر موقع البورصة الالكتروني، والتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، كما يمكنهم عرض كشوف حساباتهم عبر الخدمات الالكترونية. وأكدت البورصة أن جميع الأطراف ذات الصلة على جهوزيتها الكاملة، وخطتها لاستمرارية الأعمال والتي تتضمن مجموعة من التدابير لضمان استمرارية أعمالها التشغيلية الرئيسية بشكل ملائم في حالة وقوع أي طارئ. وتتبع البورصة التوصيات العالمية والمحلية للجهات المختصة بما في ذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة.

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