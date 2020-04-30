شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تحصيل الإيجارات من المحلات والأراضي في البحرين لمدة ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أمر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني بوقف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات والأراضي المؤجرة والمسجلة باسم المجلس الأعلى للبيئة لمدة ثلاثة أشهر، أسوة بمن تم معاملتهم في هذا الشأن.

وأمر الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير خليج توبلي والمحافظة على بيئته الطبيعية لمعالجة والحد من الأضرار التي تؤثر على الحياة الفطرية والبحرية وتجميل المنطقة المحيطة به، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

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ويأتي ذلك حرصاً من رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات التي تخدم وتلبي مطالب المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للوطن.

يشار إلى أن مجلس الوزراء البحريني، قرر منذ أكثر من أسبوع تقريبا خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30% ما لم تقتضِ المصلحة العامة غير ذلك.

ووافق المجلس على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا.