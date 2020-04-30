شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سوق المال الكويتية تطلب خطة عمل من صناع السوق لممارسة النشاط بعد التوقف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت هيئة أسواق المال الكويتية من الحاصلين على رخصة صانع سوق، تزويدها بخطة شاملة بشأن العودة لممارسة نشاطهم في البورصة.

يشار إلى أنه في بداية أزمة جائحة "كورونا" كان قد تم توقيف عدد من الأنشطة في السوق المالي مثل سوق "أو تي سي"، والصفقات المتفق عليها، ومن ثم عادت لاحقاً، وعلى هذا المنوال كان صانع السوق أوقف نشاطة مؤقتا إلى حين اتضاح الرؤية، بحسب صحيفة "الجريدة".

ومع استقرار الأوضاع نسبياً، خصوصاً أنشطة التداول في البورصة، فقد طلبت الهيئة من صناع السوق ضرورة تزويدها بخطة شاملة وتفصيلية مصحوبة بتوقيتات زمنية، بشأن عودة استئناف النشاط.

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الجدير بالذكر أن قرار بورصة الكويت الاستثنائي بشأن استمرار التداولات في السوق المالي، والنأي بالبورصة عن الأعطال الحكومية، حقق الكثير من المكاسب والإيجابيات على مستويات عديدة، أهمها مواكبة الأسواق العالمية.

ومن تلك المكاسب محافظة السوق على إتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار باقتناء أسهم الفرص الجيدة بأسعار مناسبة، أو الراغبين في السيولة بالحصول على نتاج عمليات البيع والتخارج، فضلا عن حصول المستثمرين على أرباح التوزيعات النقدية من الشركات التي عقدت جمعياتها.

يشار إلى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، مباشرة أعمالها ابتداءً من يوم 15 مارس الماضي، مع إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية لتسيير أعمال المستثمرين وذلك تماشياً مع القرارات الاحترازية التي سبق وأصدرتها حكومة دولة الكويت بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.