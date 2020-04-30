شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الاجتماعية بالسعودية تتيح إلغاء واسترداد رسوم تأشيرات العمل بالقطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج، على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم كافة الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وهذه المبادرة يتم العمل على تنفيذها بالتشارك مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التأشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي في 18 مارس 2020.

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ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف الشهر الجاري على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

إضافةً إلى ذلك برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بميلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

حيث كانت الحكومة السعودية قد اتخذت عدداً من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.

وكانت من المبادرات الحكومية كذلك تحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.