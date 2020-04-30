شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 14% بفضل آمال تحسن الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 14% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثالث على التوالي ، بفضل آمال تحسن الطلب العالمي ، بعد تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ، كما أظهر التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، تحسنا ملحوظا فى مستويات الطلب والاستهلاك المحلي فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 14.3% إلى مستوي 17.70$ ،من مستوى الافتتاح عند 15.49$، وسجل أدنى مستوي عند 15.49$ ،وصعد خام برنت بحوالي 14.4% إلى مستوي 26.24$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 22.93$ ، وسجل أدنى مستوي عند 22.73$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حقق النفط الخام الأمريكي"عقود يونيو" ارتفاعا بنسبة 15.75% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت "تسليم يونيو" بنسبة 8.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

بدأت بعض الدول منها الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا فى التحرك بحذر لتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ،مع إعادة فتح اقتصاداتها المغلقة تدريجيا.

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ومن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، أن تتحسن نسبيا مستويات الطلب العالمي على النفط.

وكان الطلب قد انهار مؤخرا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 24 نيسان/أبريل، فى الزيادة الرابعة عشر أسبوعيا على التوالي ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 11.2 مليون برميل ،أقل من زيادة الأسبوع الأسبق 15 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بحوالي 3.7 مليون برميل ،لتتخلي عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي سجلتها الأسبوع السابق ،فى علامة على بدأ التحسن فى مستويات الاستهلاك المحلي فى البلاد.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 12.1 مليون برميل يوميا ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.