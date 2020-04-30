شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة فيروس كورونا الاقتصاد الأوروبي ينكمش بأسوأ وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الأول/2020 مسجلة انكماش بمعدل 3.8% ,بأسوأ وتيرة منذ بداية تجميع تلك البيانات فى عام 1995 ،ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بمعدل 3.7% ، ،وسجل الربع الرابع/2019 نمو بمعدل 0.1% ،وبالقراءة السنوية سجل الاقتصاد انكماش 3.3% ، أسوأ من توقعات الخبراء انكماش بمعدل 3.1% ، أسوأ من نمو الربع السابق عند معدل 1.0%.

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