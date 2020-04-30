شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا أفضل من التوقعات فى أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر نيسان/أبريل مرتفعة بنسبة 0.4% ، أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.1% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 0.7%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.9%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.7% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.0% ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".